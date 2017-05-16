Вратарь мини-футбольного клуба "Тюмень" дисквалифицирован на полгода за участие в драке

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал вратаря мини-футбольного клуба "Тюмень" Сергея Логинова на полгода за оказание физического воздействия на бразильского футболиста "Газпрома-Югры" Марсеньо. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

11 мая "Тюмень" в четвертом матче четвертьфинальной серии суперлиги обыграла югорскую "Газпром-Югру" со счетом 4:2. После встречи во время рукопожатия между футболистами завязалась драка. Помимо Логинова за потасовку были наказаны сам Марсеньо, а также футболисты "Тюмени" Александр Упалев и Сергей Абрамович дисквалификацией на четыре матча каждый.

"Игрок Марсеньо не подал руки футболисту Упалеву и слегка ударил по лицу. Началась конфликтная ситуация, и вратарь Логинов из "Тюмени" стал душить игрока "Газпрома-Югры" за горло. Марсеньо за неспортивное поведение дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 50 тысяч рублей, Упалев и Абрамович из "Тюмени" - дисквалификация на четыре матча каждый за толчок соперника. Логинов за оказание физического воздействия на игрока дисквалифицирован на шесть месяцев", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоялось во вторник в Доме футбола в Москве.