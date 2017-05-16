Представители России войдут во все комиссии Международной ассоциации бокса

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Представители России войдут в состав всех профильных комиссий Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
Данное решение было принято по результатам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и руководства федерации с президентом AIBA Чинг-Куо Ву. Кроме того, на встрече были намечены планы взаимодействия по развитию бокса в России.
Ранее сообщалось, что выборы руководства AIBA могут пройти в России в 2018 году.