Представители России войдут во все комиссии Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Представители России войдут в состав всех профильных комиссий Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Данное решение было принято по результатам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и руководства федерации с президентом AIBA Чинг-Куо Ву. Кроме того, на встрече были намечены планы взаимодействия по развитию бокса в России.

Ранее сообщалось, что выборы руководства AIBA могут пройти в России в 2018 году.