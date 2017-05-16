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Представители России войдут во все комиссии Международной ассоциации бокса

Спорт
16 мая, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Данное решение было принято по результатам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и руководства федерации с президентом AIBA Чинг-Куо Ву

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Представители России войдут в состав всех профильных комиссий Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Данное решение было принято по результатам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и руководства федерации с президентом AIBA Чинг-Куо Ву. Кроме того, на встрече были намечены планы взаимодействия по развитию бокса в России.

Ранее сообщалось, что выборы руководства AIBA могут пройти в России в 2018 году.

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