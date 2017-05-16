Бэкстрем не считает проблемой для шведов возможный переезд на матч плей-офф ЧМ в Париж

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КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" и сборной Швеции Никлас Бэкстрем не видит проблемы в возможном переезде из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам.
Сборная Швеции после победы над словаками со счетом 4:2 завершила предварительную стадию турнира, занимая второе место в группе А. Если американцы наберут хотя бы очко в матче со сборной России, то шведы опустятся на третье место.
"Неважно, где мы будем играть. У нас в составе немало хоккеистов, которые много ездят в течение сезона", - сказал Бэкстрем.
Соперниками шведов в четвертьфинале могут стать команды Чехии, Швейцарии или Финляндии. "Нам неважно, с кем мы будем играть в четвертьфинале, так как все команды хорошие", - отметил он.
Бэкстрем провел свой второй матч на чемпионате мира, ранее он сыграл против датчан. "Чувствую себя хорошо, надеюсь, что буду прибавлять. Что касается серии с "Питтсбургом", в которой мы проиграли, то периодически я вспоминаю, что было. Но сейчас я сфокусирован на турнире и вернусь к этому летом", - отметил он.
Четвертьфинальные матчи пройдут 18 мая.