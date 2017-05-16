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Тренер: сборная Швеции имеет достаточно сильный состав, чтобы выиграть ЧМ по хоккею

Спорт
16 мая, 16:44 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Во вторник сборная Швеции победила словаков со счетом 4:2 в заключительном для себя матче группового раунда и завершила предварительную стадию турнира, занимая второе место в группе А

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Хоккеисты сборной Швеции

Хоккеисты сборной Швеции

© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. В составе сборной Швеции играют достаточно сильные хоккеисты, чтобы одержать победу на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер шведов Рикард Гренборг.

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Во вторник сборная Швеции победила словаков со счетом 4:2 в заключительном для себя матче группового раунда чемпионата мира и завершила предварительную стадию турнира, занимая второе место в группе А.

"Мы обладаем сильной атакующей линией. У нас в составе есть суперзвезды - это Лундквист и Бэкстрем. Конечно, им нужно еще привыкнуть к площадкам и партнерам. В целом у нас достаточно сильная команда, чтобы победить на турнире", - сказал Гренборг.

Если американцы наберут хотя бы очко в предстоящем матче со сборной России, то шведы опустятся на третье место, Гренборг высказал свое мнение о предстоящей встрече. "Трудно предсказать, кто сегодня победит. Сборная России показывает сильный хоккей на этом чемпионате мира, но и команда США выглядит солидно. В любом случае матч будет интересным", - считает специалист.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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