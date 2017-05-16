Хоккеист Хедман назвал сборную Швеции на ЧМ-2017 лучшей за последние годы

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Швеции по хоккею, выступающая на чемпионате мира 2017 года, является лучшей по подбору игроков за последние годы. Такое мнение журналистам высказал шведский защитник Виктор Хедман.

Сборная Швеции после победы над словаками со счетом 4:2 завершила предварительную стадию турнира, занимая второе место в группе А. Если американцы наберут хотя бы очко в матче со сборной России, то шведы опустятся на третье место. Соперниками шведов в четвертьфинале могут стать команды Чехии, Швейцарии или Финляндии.

"Для нас не имеет значения, что четвертьфинал мы проведем в Париже. В любом случае нам нужно выиграть встречу, и пусть это случится в столице Франции. У нас отличная команда, вероятно, лучшая за последние годы, в которой собрались особенные хоккеисты", - сказал Хедман.

"Мы готовы показать свой лучший хоккей в плей-офф. С приездом Хенрика Лундквиста мы выиграли все матчи. Он отличный голкипер и партнер по сборной", - добавил защитник.

Четвертьфинальные матчи пройдут 18 мая.