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Хоккеист Хедман назвал сборную Швеции на ЧМ-2017 лучшей за последние годы

Спорт
16 мая, 16:50 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам защитника, шведы готовы показать свой лучший хоккей в плей-офф

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Хоккеисты сборной Швеции

Хоккеисты сборной Швеции

© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Швеции по хоккею, выступающая на чемпионате мира 2017 года, является лучшей по подбору игроков за последние годы. Такое мнение журналистам высказал шведский защитник Виктор Хедман.

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Сборная Швеции после победы над словаками со счетом 4:2 завершила предварительную стадию турнира, занимая второе место в группе А. Если американцы наберут хотя бы очко в матче со сборной России, то шведы опустятся на третье место. Соперниками шведов в четвертьфинале могут стать команды Чехии, Швейцарии или Финляндии.

"Для нас не имеет значения, что четвертьфинал мы проведем в Париже. В любом случае нам нужно выиграть встречу, и пусть это случится в столице Франции. У нас отличная команда, вероятно, лучшая за последние годы, в которой собрались особенные хоккеисты", - сказал Хедман.

"Мы готовы показать свой лучший хоккей в плей-офф. С приездом Хенрика Лундквиста мы выиграли все матчи. Он отличный голкипер и партнер по сборной", - добавил защитник.

Четвертьфинальные матчи пройдут 18 мая.

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