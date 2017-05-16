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Документальный фильм к 70-летию российского хоккея представлен в Екатеринбурге

Спорт
16 мая, 17:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, мая. /ТАСС

На премьеру фильма в один из кинотеатров Екатеринбурга были приглашены ветераны свердловского хоккея, герои фильма, воспитанники ДЮСШ "Автомобилист" и "Спартаковец", а также активные болельщики клуба

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Автомобилист" представил документальный фильм "Свердловский лед: 70 лет истории". В пресс-службе клуба ТАСС сообщили, что лента посвящена юбилею всего российского хоккея.

"Фильм посвящен 70-летию свердловского и всего российского хоккея, потому что они ровесники. В 1946 году наша команда приняла участие в самом первом матче самого первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой: свердловская команда Окружного дома офицеров (ОДО) играла с армейским клубом ЦДКА. Фильм "Свердловский лед: 70 лет истории" рассказывает о зарождении, развитии и успехах хоккея с шайбой в Свердловске (Екатеринбурге), а также о самых ярких игроках в истории хоккея на Среднем Урале", - рассказал редактор видеопроектов "Автомобилиста" Иван Веденин.

По его словам, во время работы над фильмом были собраны свидетельства многих ветеранов свердловского хоккея. "Нам удалось записать интервью с первым чемпионом мира из состава "Автомобилиста" Виктором Пучковым (золото на чемпионате мира 1969 года. - Прим. ТАСС), а также с участником первой Суперсерии СССР - Канада Виктором Кутергиным. Кроме того, при помощи местных телеканалов мы собрали уникальные архивные кадры игр свердловских клубов, а самую старую запись 1948 года пришлось покупать в подмосковном Красногорском архиве", - добавил Веденин.

В пресс-службе клуба отметили, что на премьеру фильма в один из кинотеатров Екатеринбурга были приглашены ветераны свердловского хоккея, герои фильма, воспитанники ДЮСШ "Автомобилист" и "Спартаковец", а также самые активные болельщики клуба, которые получили билеты за репост в социальных сетях. Авторы фильма обещают выложить фильм в открытый доступ на сайте "Автомобилиста" через несколько дней после премьеры.

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