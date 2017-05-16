Коновалов назначен старшим тренером женской сборной России по биатлону

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2004 года Сергей Коновалов назначен на должность старшего тренера женской сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.
"Коновалов назначен на пост старшего тренера женской сборной, - сообщил Кравцов. - Биатлонистки под руководством старшего тренера Коновалова и тренера Николая Загурского приступили к тренировкам на сборе в Белокурихе на Алтае, он завершится 30 мая".
Тренерами мужской сборной в начале апреля правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина.
На последнем чемпионате мира в австрийском Хохфильцене российские биатлонисты завоевали одно золото в эстафете у мужчин и одну бронзу в смешанной эстафете, в позапрошлом сезоне на главном старте сезона национальная команда впервые в истории не завоевала ни одной медали.