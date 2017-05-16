ФК "Спартак" откроет болельщикам доступ на поле после матча с "Тереком"

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Спартак" после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу с "Тереком" организует безопасный проход болельщиков на поле, чтобы они смогли отпраздновать победу в турнире вместе с командой. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов.

Игра состоится 17 мая на стадионе "Открытие-Арена". "Спартак" досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17 после того, как "Зенит" 7 мая потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1).

"После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России", - сказал Измайлов.

"Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз", - добавил собеседник ТАСС.

"Спартак" стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее красно-белые побеждали в турнире в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.