Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на два матча за оскорбление Ари

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Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на два матча за оскорбление АриСпорт 16 мая, 17:34
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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на два матча Кубка России и еще на две игры турнира условно нападающего "Урала" Романа Павлюченко за оскорбительные высказывания в адрес форварда московского "Локомотива" Ари после финального матча Кубка страны. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Заседание комитета по этике РФС прошло во вторник в Москве.
"Павлюченко дисквалифицирован на два матча Кубка России и еще на два матча условно. Кроме того, на игрока наложен штраф в 20 тысяч рублей", - сказал источник.
Позднее эту информацию подтвердил глава комитета по этике РФС Семен Андреев.
В концовке матча "Урал" - "Локомотив" (0:2), состоявшегося 2 мая в Сочи, на поле возникла потасовка, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской - Ари и Джефферсон Фарфан. После игры Павлюченко в смешанной зоне на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив журналистов опубликовать все дословно. На прошлой неделе Фидлер, Манучарян и Ари были дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России, а в понедельник стало известно, что глава РФС направил комитету по этике обращение с просьбой дать оценку словам Павлюченко.
Павлюченко выступает за "Урал" с 2016 года. Ранее он играл за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московский "Спартак", лондонский "Тоттенхэм" (Англия), московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань". В активе 35-летнего Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России.