Тульский "Арсенал" принес извинения "Амкару" за позднюю встречу команды в аэропорту

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" принес извинения пермскому "Амкару" за несвоевременную встречу команды в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

"Автобус встретил "Амкар" с опозданием из-за дорожной пробки, вызванной ремонтом дороги, - говорится в сообщении. - Подобный форс-мажор со стороны "Арсенала" произошел впервые. На предматчевой тренировке пермяков начальник команды "Арсенал" Евгений Булин лично принесет извинения "Амкару" в связи с возникшей ситуацией".

Матч 29-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Амкаром" состоится 17 мая.