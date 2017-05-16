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Тульский "Арсенал" принес извинения "Амкару" за позднюю встречу команды в аэропорту

Спорт
16 мая, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Автобус встретил "Амкар" с опозданием из-за дорожной пробки

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" принес извинения пермскому "Амкару" за несвоевременную встречу команды в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

"Автобус встретил "Амкар" с опозданием из-за дорожной пробки, вызванной ремонтом дороги, - говорится в сообщении. - Подобный форс-мажор со стороны "Арсенала" произошел впервые. На предматчевой тренировке пермяков начальник команды "Арсенал" Евгений Булин лично принесет извинения "Амкару" в связи с возникшей ситуацией".

Матч 29-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Амкаром" состоится 17 мая.

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