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Комитет по этике РФС вынес замечание игроку "Спартака-2" Мелкадзе за оскорбление судей

Спорт
16 мая, 17:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Форвард оскорбил судью Олега Иванова в Instagram

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес замечание полузащитнику футбольного клуба "Спартак-2" Георгию Мелкадзе за публичное оскорбление судей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Семен Андреев.

"Учитывая принятые меры "Спартаком" и принесенные футболистом извинения, наложить на игрока следующую санкцию - замечание", - сказал Андреев.

После выездного матча 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги с "Тосно" (1:1), который прошел 29 апреля, Мелкадзе написал в Instagram следующее: "Судила бригада клоунов. Но забивай мы свои моменты - и судья бы их не спас. Спасибо за поддержку".

Арбитром встречи был Олег Иванов из Воронежа.

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