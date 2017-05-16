Комитет по этике РФС вынес замечание игроку "Спартака-2" Мелкадзе за оскорбление судей

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес замечание полузащитнику футбольного клуба "Спартак-2" Георгию Мелкадзе за публичное оскорбление судей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Семен Андреев.

"Учитывая принятые меры "Спартаком" и принесенные футболистом извинения, наложить на игрока следующую санкцию - замечание", - сказал Андреев.

После выездного матча 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги с "Тосно" (1:1), который прошел 29 апреля, Мелкадзе написал в Instagram следующее: "Судила бригада клоунов. Но забивай мы свои моменты - и судья бы их не спас. Спасибо за поддержку".

Арбитром встречи был Олег Иванов из Воронежа.