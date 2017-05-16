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Чернышенко: рейтинги телепоказа Кубка Гагарина КХЛ не достигли отметки прошлого года

Спорт
16 мая, 17:57 дата обновления: 16 мая, 18:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Глава КХЛ рассказал, что плей-офф закончился быстрее, чем в лиге думали

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и капитан СКА Илья Ковальчук

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и капитан СКА Илья Ковальчук

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Телевизионные рейтинги показа матчей Кубка Гагарина не достигли прошлогодней отметки из-за отсутствия в решающих матчах столичных клубов. Об этом журналистам рассказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.

Обладателем Кубка Гагарина этого года стал санкт-петербургский СКА, обыгравший в финале магнитогорский "Металлург". Столичные ЦСКА и "Динамо" выбыли из плей-офф на стадии 1/4 финала.

"Телевизионные рейтинги соответствуют прошлому сезону, а плей-офф не смог достичь прошлогодней отметки, потому что был не с московскими клубами, а на них идет большая доля рейтинга, - сказал Чернышенко. - Плюс плей-офф закончился быстрее, чем мы думали".

Телеаудитория матчей КХЛ на эфирных каналах, "Матч ТВ", "КХЛ ТВ" и локальных телеканалах по итогам сезона-2015/16 составила около 105 млн человек. Финал плей-офф КХЛ 2016 года между "Металлургом" и ЦСКА прошел из всех семи матчей.

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