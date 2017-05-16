Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты Фалькао и Коэнтрау обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Испании

Спорт
16 мая, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Утверждается, что Фалькао не выплатил €5,66 млн, Коэнтрау - €1,29 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Прокуратура Мадрида обвиняет нападающего "Монако" Радамеля Фалькао и защитника "Реала" Фабиу Коэнтрау в неуплате налогов. Об этом сообщает Marca.

Утверждается, что Фалькао, выступавший за мадридский "Атлетико", не выплатил €5,66 млн за 2012 и 2013 годы. Коэнтрау не выплатил €1,29 млн за период с 2012 по 2014 год. Оба игрока пользовались услугами компаний в Колумбии, Панаме и на Виргинских островах, чтобы не платить налоги в Испании.

31-летний Фалькао провел в текущем сезоне 42 матча за "Монако", в которых забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. 29-летний Коэнтрау провел за "Реал" шесть матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
4
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
5
Украина заблокировала "Яндекс" и "ВКонтакте"
6
Лавров доложил Путину о встрече с Трампом
7
Верховная рада запретила использование георгиевской ленты
Темы дня
Загрузка...
Реклама