Футболисты Фалькао и Коэнтрау обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Испании

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Прокуратура Мадрида обвиняет нападающего "Монако" Радамеля Фалькао и защитника "Реала" Фабиу Коэнтрау в неуплате налогов. Об этом сообщает Marca.

Утверждается, что Фалькао, выступавший за мадридский "Атлетико", не выплатил €5,66 млн за 2012 и 2013 годы. Коэнтрау не выплатил €1,29 млн за период с 2012 по 2014 год. Оба игрока пользовались услугами компаний в Колумбии, Панаме и на Виргинских островах, чтобы не платить налоги в Испании.

31-летний Фалькао провел в текущем сезоне 42 матча за "Монако", в которых забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. 29-летний Коэнтрау провел за "Реал" шесть матчей, в которых сделал одну результативную передачу.