Албин: пресс-центры у арены "Санкт-Петербург" нужно разобрать после Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Временные пресс-центры у стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") планируется разобрать после Кубка конфедераций, чтобы была возможность выкатить футбольное поле. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

"Готовим письмо Виталию Мутко, оргкомитету ("Россия-2018") насчет того, чтобы после Кубка конфедераций разобрать временные конструкции - пресс-центры на намывных территориях. Это необходимо для того, чтобы выкатить поле для зимовки", - сказал Албин.

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург" состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 победил екатеринбургский "Урал". 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). На прошлой неделе с "Санкт-Петербурга" на стадион "Петровский" был перенесен матч 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который пройдет 17 мая. Данное решение было принято в связи с тем, что такая мера позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир продлится с 17 июня по 2 июля.