Тренер Петраков договорился о продлении контракта с ФК "Томь"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Томи" Валерий Петраков договорился с руководством клуба о продлении контракта, соглашение должно быть подписано в июне после выхода команды из отпуска. Об этом ТАСС сообщил сам 59-летний специалист.

Действующий контракт Петракова истекает по окончании текущего сезона.

"Была встреча с руководством клуба, мы договорились о продлении контракта. Сейчас документы подписывать не стали, потому что и у нас игры, и Сергей Анатольевич (Жвачкин, губернатор Томской области и президент клуба. - Прим. ТАСС) занят. 10 июня команда собирается после отпуска, думаю, числа 12-го все подпишем", - сообщил Петраков.