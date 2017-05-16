Тренер Петраков договорился о продлении контракта с ФК "Томь"

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Томи" Валерий Петраков договорился с руководством клуба о продлении контракта, соглашение должно быть подписано в июне после выхода команды из отпуска. Об этом ТАСС сообщил сам 59-летний специалист.
Действующий контракт Петракова истекает по окончании текущего сезона.
"Была встреча с руководством клуба, мы договорились о продлении контракта. Сейчас документы подписывать не стали, потому что и у нас игры, и Сергей Анатольевич (Жвачкин, губернатор Томской области и президент клуба. - Прим. ТАСС) занят. 10 июня команда собирается после отпуска, думаю, числа 12-го все подпишем", - сообщил Петраков.