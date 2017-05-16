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Ватутин: ЦСКА не сможет удержать Теодосича в случае предложения от клуба НБА

Спорт
16 мая, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что 30-летним баскетболистом интересуется целый ряд команд НБА, среди которых "Денвер" и "Бруклин"

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Милош Теодосич (справа)

Милош Теодосич (справа)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА не сможет удержать своего разыгрывающего Милоша Теодосича, если команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сделает ему привлекательное предложение. Об этом сообщил президент армейцев Андрей Ватутин, слова которого приводит портал Eurobasket.

Ранее сообщалось, что 30-летним баскетболистом интересуется целый ряд команд НБА, среди которых "Денвер" и "Бруклин".

"Я не могу говорить ничего конкретного по игроку, который еще не покинул клуб и может и вовсе продлить с нами контракт, - сказал Ватутин. - Милош уникален. Так же, как и Нандо де Коло, Виктор Хряпа и многие наши игроки. Но если клуб НБА сделает ему предложение, нам невозможно будет с ним конкурировать".

Теодосич является одним из лучших разыгрывающих европейского баскетбола, за ЦСКА серб выступает с 2011 года. В текущем сезоне Евролиги Теодосич попал во вторую символическую сборную.

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