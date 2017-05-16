Албин: матч открытия Кубка конфедераций в Петербурге точно пройдет на хорошем газоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Матч открытия Кубка конфедераций по футболу на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") точно пройдет на хорошем газоне. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

"Матч 17 июня железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне", - заявил он. По словам Албина, адаптация стадиона согласно требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) завершится к 2 июня.

Ранее было принято решение не проводить на стадионе 17 мая матч чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который должен был стать третьим тестовым для арены в преддверии Кубка конфедераций. "Это было совместное решение поберечь слабую корневую систему газона и заняться санацией, - отметил Албин. - Сейчас на стадионе используются лампы, которые имитируют солнечный свет, агротехники предлагают поднять температуру до 20 градусов, чтобы трава лучше росла. Сейчас температура 18 градусов".

Албин напомнил, что нынешнее название стадиона на Крестовском острове - временное, а после чемпионата мира стадион, скорее всего, назовут так, как определит голосование болельщиков. "Название, которое стадион будет носить после чемпионата мира, еще не выбрано. Возможно, будем проводить голосование среди горожан по этому поводу", - отметил он.

Матч открытия Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные России и Новой Зеландии, пройдет 17 июня. Турнир продлится с 17 июня по 2 июля.