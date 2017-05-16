Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Албин: матч открытия Кубка конфедераций в Петербурге точно пройдет на хорошем газоне

Спорт
16 мая, 18:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, мая. /ТАСС

Ранее было принято решение не проводить на стадионе 17 мая матч чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который должен был стать третьим тестовым для арены в преддверии Кубка конфедераций

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Матч открытия Кубка конфедераций по футболу на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") точно пройдет на хорошем газоне. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

"Матч 17 июня железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне", - заявил он. По словам Албина, адаптация стадиона согласно требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) завершится к 2 июня.

Ранее было принято решение не проводить на стадионе 17 мая матч чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который должен был стать третьим тестовым для арены в преддверии Кубка конфедераций. "Это было совместное решение поберечь слабую корневую систему газона и заняться санацией, - отметил Албин. - Сейчас на стадионе используются лампы, которые имитируют солнечный свет, агротехники предлагают поднять температуру до 20 градусов, чтобы трава лучше росла. Сейчас температура 18 градусов".

Албин напомнил, что нынешнее название стадиона на Крестовском острове - временное, а после чемпионата мира стадион, скорее всего, назовут так, как определит голосование болельщиков. "Название, которое стадион будет носить после чемпионата мира, еще не выбрано. Возможно, будем проводить голосование среди горожан по этому поводу", - отметил он.

Матч открытия Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные России и Новой Зеландии, пройдет 17 июня. Турнир продлится с 17 июня по 2 июля.

Смотрите также

Албин: арена в Петербурге не самая дорогая в мире, ее стройка обошлась в 43 млрд рублей

Албин: пресс-центры у арены "Санкт-Петербург" нужно разобрать после Кубка конфедераций

Албин: дефект кровли стадиона "Санкт-Петербург" ликвидирован

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США умер киноактер Олег Видов
2
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
3
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
4
Биография Олега Видова
5
Депутат Госдумы: вслед за георгиевской ленточкой на Украине попытаются запретить Солнце
6
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
7
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы
Темы дня
Загрузка...
Реклама