РФС запретил "Амкару" регистрировать новых игроков

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) запретил пермскому "Амкару" регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Запрет был наложен по заявлению бывшего игрока "Амкара" Игоря Пикущака о невыплате клубом задолженности по трудовому договору. Однако данное решение может быть отменено в случае исполнения клубом обязательств.

"Амкар" занимает десятое место в чемпионате России с 34 очками.