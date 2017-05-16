РФС запретил "Амкару" регистрировать новых игроков

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) запретил пермскому "Амкару" регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Запрет был наложен по заявлению бывшего игрока "Амкара" Игоря Пикущака о невыплате клубом задолженности по трудовому договору. Однако данное решение может быть отменено в случае исполнения клубом обязательств.
"Амкар" занимает десятое место в чемпионате России с 34 очками.