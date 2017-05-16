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Чернышенко рассчитывает, что вопрос с покупкой телеправ ЧМ-2018 решится в ближайшее время

Спорт
16 мая, 18:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа на Кубок конфедераций - 2017 и чемпионат мира - 2018 за $120 млн, которые затребовала ФИФА

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Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Председатель правления "Газпром-Медиа" Дмитрий Чернышенко рассчитывает, что вопрос с покупкой телеправ на чемпионат мира по футболу 2018 года сможет решиться в ближайшее время. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа на Кубок конфедераций - 2017 и чемпионат мира - 2018 за $120 млн, которые затребовала Международная федерация футбола (ФИФА). За показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн. Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура в интервью ТАСС выразила надежду, что в вопросе продажи российским компаниям телевизионных прав на показ матчей будет найден компромисс.

"В составе трех медиахолдингов мы дали единое предложение о стоимости медиаправ, договорившись между собой, как будем их распределять. Есть расхождения между нами и ФИФА, мы хотим не сильно потерять, покупая эти права. Обидно, что переговоры длятся так долго, уже на носу Кубок конфедераций, а у нас нет прав даже продвигать эти матчи, мы могли бы много всего полезного сделать", - сказал Чернышенко.

"Наиболее ущемленные в этом плане болельщики и сама ФИФА, - продолжил он. - Для общественно-политических каналов эти трансляции "изюминка и вишенка", а для "Матч ТВ" это очень важно. Думаю, что разум восторжествует и мы решим вопрос в ближайшее время. Я слышал, что ФИФА обратилась к нашим коллегам с просьбой подтвердить те коммерческое условия, которые мы предоставили, мы это обязательно сделаем и надеемся на разрешение ситуации".

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые состоятся с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.

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