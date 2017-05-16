Величкин: будущее Зарипова в "Металлурге" решится после 21 мая

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вопрос о продлении контракта нападающего магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Даниса Зарипова решится после окончания чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

Контракт Зарипова с "Металлургом" истек 30 апреля.

"Мы думаем над продлением контракта Зарипова, все переговоры с Данисом мы провели. Он отдыхает, будем думать после чемпионата мира", - заявил Величкин.

В сезоне-2016/17 Зарипов стал лучшим снайпером плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросив 15 шайб. В составе "Металлурга" форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и финалистом прошедшего сезона.

Чемпионат мира, который проходит в Париже и Кельне, завершится 21 мая.