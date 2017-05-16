Чернышенко: КХЛ планирует расширение лиги как на Востоке, так и на Западе

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) планирует расширение лиги как на Востоке, так и на Западе в ближайшие один или два сезона. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
В текущем сезоне в КХЛ принимала участие команда из Китая "Куньлунь Ред Стар".
"В ближайшее время я не исключаю, что может быть расширение лиги как на Восток, так и на Запад. Говоря о ближайшем времени, имею в виду через сезон и два. Говоря о Востоке, я имею в виду Японию, Китай, Южную Корею, где будет Олимпиада", - сказал Чернышенко.
"Говоря о Западе, то это и традиционные хоккейные страны, и не самые хоккейные. Если клубы будут серьезные, то это пойдет нам на пользу", - добавил он.
"Куньлунь" в первом своем сезоне в КХЛ сумел выйти в плей-офф. Ранее сообщалось о том, что в Молодежной хоккейной лиге будет выступать команда "Куньлунь Ред Стар Джуниор", а в Высшей хоккейной лиге - "Куньлунь Ред Стар Кэпитал".