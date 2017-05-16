Концепция развития КХЛ до 2023 года была представлена правлению лиги

Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМСпорт 16 мая, 19:31
Сборная Швейцарии победила команду Чехии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 16 мая, 19:25
Албин не исключил возможность замены газона на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 16 мая, 19:19
Голландский велогонщик Дюмулен выиграл десятый этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 16 мая, 19:18
Биография Олега ВидоваБиографии и справки 16 мая, 19:07
ВС РФ впервые издал разъяснения по спорам о суррогатных матерях и отцах-донорахОбщество 16 мая, 19:07
Федоров: наблюдательный совет ХК ЦСКА в ближайшие недели может утвердить нового тренераСпорт 16 мая, 19:05
Величкин: будущее Зарипова в "Металлурге" решится после 21 маяСпорт 16 мая, 18:48
Регионы ПФО запретили ввоз птицы из ТатарстанаЭкономика и бизнес 16 мая, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании рассмотрело концепцию развития лиги на период до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Заседание правления прошло во вторник.
"Концепция была рассмотрена в преддверии совета директоров, намеченного на конец мая. Представленная концепция на период до 2023 года содержит комплексную модель развития и включает в себя систему параметров ежегодной оценки клубов КХЛ, принципов финансового fair play и гармонизации общей ситуации на рынке игроков", - говорится в сообщении.
Заседание совета директоров, на котором концепция должна быть утверждена, пройдет 24 мая.