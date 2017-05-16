Концепция развития КХЛ до 2023 года была представлена правлению лиги

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании рассмотрело концепцию развития лиги на период до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Заседание правления прошло во вторник.

"Концепция была рассмотрена в преддверии совета директоров, намеченного на конец мая. Представленная концепция на период до 2023 года содержит комплексную модель развития и включает в себя систему параметров ежегодной оценки клубов КХЛ, принципов финансового fair play и гармонизации общей ситуации на рынке игроков", - говорится в сообщении.

Заседание совета директоров, на котором концепция должна быть утверждена, пройдет 24 мая.