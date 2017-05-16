Албин: стадион "Санкт-Петербург" дополнительно проверят с помощью волонтеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Каждый сектор стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") перед Кубком конфедераций по футболу будет проверен с помощью волонтеров. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

"Максимальная нагрузка, которую принял стадион - 35 тысяч человек, ФИФА посчитала, что это достаточная нагрузка для того, чтобы понять функциональность арены. Мы решили поберечь газон, корневую систему. Но у нас намечено проведение проверок в тех местах, где не побывал болельщик. Эти испытания мы проведем до конца мая. Комплексные испытания инженерных систем проводятся, они почти проведены, однако мы еще хотим проверить каждый сектор с помощью волонтеров", - сказал Албин.

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург" состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 победил екатеринбургский "Урал". 7 мая на новой арене прошел второй матч, в котором "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). На прошлой неделе с "Санкт-Петербурга" на стадион "Петровский" был перенесен матч 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который пройдет 17 мая. Данное решение было принято в связи с тем, что такая мера позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир продлится с 17 июня по 2 июля.