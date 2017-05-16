Молодежная хоккейная лига примет решение по участию фарм-клуба "Куньлуня" в середине июня

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение об участии пекинской команда из системы клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) будет принято на заседании правления МХЛ в середине июня. Об этом журналистам заявил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

Ранее сообщалось, что клуб будет носить название "Куньлунь Ред Стар Джуниор".

"Куньлунь" прислал нам заявку и разрешение их федерации на участие фарм-клуба в нашем чемпионате. В середине июня будем проводить правление МХЛ, где утвердим состав участников, на этом заседании все будет решаться. Сейчас мы с ними в контакте, бумаги получены, финансовые гарантии от главной команды "Куньлунь" тоже получены. Они определяются с дворцом, где будут выступать, мы должны будем проинспектировать дворец и всю вообще инфраструктуру", - заявил Морозов.