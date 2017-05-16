Албин не исключил возможность замены газона на стадионе "Санкт-Петербург"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Решение о возможной замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") может быть принято не позже 31 мая. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
"Газон сейчас проходит санацию, но на всякий случай я еще в прошлом году зарезервировал три рулонных газона. Один из них сейчас лежит на тренировочной площадке на проспекте Металлистов. Эти газоны очень нетребовательны в уходе. 31 мая точка невозврата по решению о том, на каком газоне будут проводиться матчи Кубка конфедераций", - сказал Албин.
Первый футбольный матч на стадионе "Санкт-Петербург" состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 победил екатеринбургский "Урал". 7 мая на новой арене прошел второй матч, в котором "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). На прошлой неделе с "Санкт-Петербурга" на стадион "Петровский" был перенесен матч 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который пройдет 17 мая. Данное решение было принято в связи с тем, что такая мера позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к играм Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.
Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир продлится с 17 июня по 2 июля.