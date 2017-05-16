Андронов: российским хоккеистам не хватило свежести в матче ЧМ с американцами

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной России не хватило свежести в матче чемпионата мира по хоккею против команды США. Такое мнение журналистам высказал форвард российской команды Сергей Андронов.

Во вторник сборная России со счетом 3:5 проиграла команде США в матче чемпионата мира. По итогам предварительного раунда россияне с 17 очками заняли второе место в группе А. Первыми стали американцы с 18 баллами.

"Возможно, мы устали, голы пропустили из-за того, что психологически немного устали, принимали неправильные решения. Было много моментов, но не смогли их реализовать из-за недостатка свежести. В первом периоде много играли в меньшинстве, много сил отдали. На результат повлияли и собственные ошибки", - сказал Андронов.

Место проведения четвертьфинальной игры команды зависит от результата матча Германия - Латвия. В случае выхода немецкой сборной в плей-офф россияне проведут следующий матч в Париже.

"Проблем с тем, что игра четвертьфинала может пройти в Париже, нет. Претензий к работе арбитров нет, я не хотел бы комментировать их работу", - добавил форвард.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Соперник сборной России по четвертьфиналу определится позднее, им станет сборная Чехии или Финляндии. Встреча состоится 18 мая.