Шарапова не выступит на Roland Garros в нынешнем сезоне

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова не получила специальное приглашение для участия в Открытом чемпионате Франции и не выступит на турнире. Об этом на онлайн-конференции, транслируемой пресс-службой Федерации тенниса Франции, сообщил глава организации Бернард Джудичелли.

Фамилия россиянки не прозвучала ни в списках на специальное приглашение в основную сетку, ни в списках на квалификацию. "Wild card может быть предоставлен после травмы, но не после допинговой истории. Это решение может разочаровать Марию и ее поклонников, но защита игры - это моя миссия", - сказал Джудичелли.

Roland Garros является вторым турниром серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии. Ранее Шарапова получила wild card для участия в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом турнире после ее возвращения, который прошел в немецком Штутгарте, она дошла до стадии полуфинала, а на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге. В настоящее время она выступает на турнире в Риме, во вторник вечером она во втором раунде встретится с хорваткой Мирьяной Лучич- Барони.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже. Шарапова является двукратной победительницей турнира.