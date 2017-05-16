Знарок: хоккеистов сборной России подвели удаления в матче с командой США

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КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российских хоккеистов в матче чемпионата мира с командой США подвели удаления. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Олег Знарок.
Российские хоккеисты проиграли в последнем матче предварительного раунда команде США со счетом 3:5 и заняли второе место в группе А. Соперник по четвертьфиналу определится позднее. Россияне могут отправиться на матч плей-офф в Париж, если команда Германии выиграет у латвийцев.
"В матче нас подвели удаления. Какие-то были оправданными, какие-то - нет", - сказал он.
Он признался, что причиной поражения стала усталость. "Было много ненужных удалений, играли половину первого периода в меньшинстве. Это следствие усталости. У нас было мало времени на восстановление после матча с командой Латвии", - сказал Знарок.
Один из иностранных журналистов спросил Знарка, как относиться к тому, что российские болельщики освистывали гимн США, который был исполнен в честь победителей после матча. "Я ничего не слышал", - ответил Знарок.
Нападающий российской сборной Иван Телегин получил травму в первом периоде матча. Шайба после броска соперника попала российскому форварду в левое бедро, он с трудом сумел покинуть лед. Во втором периоде хоккеист продолжил матч.
"С Телегиным все нормально", - сообщил Знарок.
Также специалист объяснил, почему в запасе остался Андрей Миронов. "Так решил тренер защитников", - сказал наставник.
Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Соперник по четвертьфиналу определится позднее. Россияне могут отправиться на матч плей-офф в Париж, если команда Германии выиграет у латвийцев. Матчи 1/4 финала пройдут 18 мая.