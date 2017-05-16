Тренер сборной США оценил высокий уровень игры команды РФ на ЧМ по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Уровень игры сборной России в матче чемпионата мира по хоккею с командой США был крайне высоким. Такое мнение высказал журналистам тренер сборной США Джефф Блэшилл.

Во вторник сборная России со счетом 3:5 проиграла команде США в матче чемпионата мира. По итогам предварительного раунда россияне с 17 очками заняли второе место в группе А. Первыми стали американцы с 18 баллами.

"Была отличная игра, российские фанаты великолепные. Мы проводили много времени в большинстве. Выражаю большое уважение команде Олега Знарка, конечно, уровень хоккея сборной России очень высок. Мы продолжим готовиться к матчу четвертьфинала", - сказал Блэшилл.

"Уровень нашей игры растет с каждым матчем. Мы проделали отличную работу, сумев закрыть их игроков. Я рад, тому как мы провели матч", - добавил специалист.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Соперник американцев по четвертьфиналу определится позднее, им станет сборная Чехии или Финляндии. Встреча состоится 18 мая в Кельне.