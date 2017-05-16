Мутко: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, решение организаторов Roland Garros непонятно

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская теннисистка Мария Шарапова уже отбыла дисквалификацию за допинг, поэтому решение организаторов турнира Roland Garros не допустить спортсменку к участию в соревнованиях непонятно. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Во вторник стало известно, что организаторы Открытого чемпионата Франции не дали Шараповой специальное приглашение для участия в турнире, в результате чего она не сможет выступить на соревнованиях.
"Я хочу сказать Марии, что все вернется, нужно время. У организаторов есть право приглашать или не приглашать, но их решение, конечно, мне непонятно. Ведь Маша уже отбыла дисквалификацию в соответствии с нормами, она допущена к соревнованиям. А дальше начинаются двойные стандарты", - сказал Мутко.
"Уже ни для кого не секрет, что мельдоний до сих пор до конца не исследован. Марии еще раз скажу - расстраиваться не нужно, все вернется на круги своя. Она будет участвовать в большинстве турниров, вернет себе рейтинги. А пока кто-то подстраховывается, к этому надо спокойно относиться", - добавил вице-премьер.
Roland Garros является вторым турниром серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии. Ранее Шарапова получила "уайлд-кард" для участия в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом турнире после ее возвращения, который прошел в немецком Штутгарте, она дошла до стадии полуфинала, а на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге. В настоящее время она выступает на турнире в Риме, во вторник вечером она во втором раунде встретится с хорваткой Мирьяной Лучич- Барони.
Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже. Шарапова является двукратной победительницей турнира.