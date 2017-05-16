Колобков уверен, что отказ в приглашении на Roland Garros только закалит Шарапову

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что отказ Марии Шараповой в специальном приглашении (wild card) для участия в Открытом чемпионате Франции по теннису сделает ее только сильнее, как всякого спортсмена мирового уровня. Об этом он заявил ТАСС.
Во вторник фамилии россиянки, которая является двукратной победительницей турнира, не оказалось в списках ни на специальное приглашение в основную сетку, ни на квалификацию. Глава Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли заявил на онлайн-конференции, что решение об отказе в приглашении может разочаровать Марию и ее поклонников, но его миссия - "защита игры".
"Мне искренне жаль, что оргкомитет турнира принял такое решение, ведь она - одна из сильнейших теннисисток в мире, Мария заслужила право участия в этих соревнованиях. И своими выступлениями после долгого перерыва в том числе, - подчеркнул Колобков. - Я хочу сказать, что любого спортсмена сложности должны только закалять, тем более спортсмена такого уровня. Значит, будем бороться дальше".
Ранее Шарапова получила wild card для участия в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Открытый чемпионат Франции является вторым турниром серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии.
В первом турнире после возвращения на корт после дисквалификации в немецком Штутгарте Шарапова дошла до полуфинала, а на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге. Во вторник россиянка сыграет во втором раунде турнира в Риме с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.
Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже.