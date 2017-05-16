Тарпищев: организаторы Roland Garros сделали неправильно, не выдав Шараповой wild card

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Roland Garros поступили неправильно, решив не выдавать российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

По словам организаторов, wild card может быть предоставлен теннисистам, восстановившимся от травмы, но не отбывшим дисквалификацию за допинг. Шарапова не выступала полтора года из-за того, что призналась в употреблении запрещенного с 2016 года вещества мельдония.

"Нужно считаться с мнением организаторов, это им решать, кому давать wild card, а кому нет. В Риме и в Штутгарте решили предоставить Марии специальное приглашение, а здесь решили иначе, с этим надо считаться. Но мое личное мнение, что организаторы Roland Garros поступили неправильно. Шарапова дважды выигрывала этот турнир, спортсменка с безупречной репутацией, она является примером для подражания для многих спортсменов", - сказал Тарпищев.

"То, что с ней произошло, это не ее вина, а скорее ошибка ее менеджмента. Поэтому, считаю, что Шарапова имела полное право на участие в Roland Garros, - добавил глава ФТР.

Roland Garros является вторым турниром серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии. Ранее Шарапова получила wild card для участия в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом турнире после ее возвращения, который прошел в немецком Штутгарте, она дошла до стадии полуфинала, а на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге. В настоящее время она выступает на турнире в Риме, во вторник вечером она во втором раунде встретится с хорваткой Мирьяной Лучич- Барони.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже. Шарапова является двукратной победительницей турнира.