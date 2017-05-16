Грищук победил Хоу Ифань в пятом туре этапа Гран-при по шахматам в Москве

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук обыграл китаянку Хоу Ифань в пятом туре этапа Гран- при по шахматам в Москве.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) оказался сильнее Салеха Салема (ОАЭ), Пентала Харикришна (Индия) - Майкла Адамса (Великобритания).
Остальные партии завершились вничью: в пятом раунде между собой играли Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Дин Лижэнь (Китай), Петр Свидлер (Россия) и Теймур Раджабов (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды) и Хикару Накамура (США), Ян Непомнящий (Россия) и Борис Гельфанд (Израиль), Евгений Томашевский (Россия) и Йон-Людвиг Хаммер (Норвегия), Эрнесто Инаркиев (Россия) и Франсиско Вальехо (Испания).
После пяти туров лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 3,5 балла. Следующий тур пройдет 17 мая.
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.
Московский этап завершится 21 мая.