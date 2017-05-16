Президент "Барселоны" не намерен уходить в отставку из-за скандала с трансфером Неймара

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что не собирается уходить в отставку из-за скандала, связанного с трансфером нападающего команды Неймара. Его слова приводит Sport1.de.
"Всем, кто считает, что менеджмент клуба или я собираемся уйти в отставку: у нас нет ни малейшего намерения это сделать", - сказал Бартомеу.
Дело о мошенничестве было открыто в отношении Неймара и "Барселоны" в начале мая. Испанская прокуратура считает, что футболист осознанно пошел на обман бразильской инвестиционной компании DIS при переходе из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. Первоначально было объявлено, что Неймар обошелся клубу в €57,1 млн, однако руководство команды позднее признало наличие дополнительных контрактов с игроком, а его отец в качестве реальной стоимости перехода назвал сумму в районе €100 млн.