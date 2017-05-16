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Футболист "Локомотива" Ари не полетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"

Спорт
16 мая, 22:22 дата обновления: 16 мая, 22:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам руководителя департамента по связям с общественностью клуба Андрея Бодрова, бразилец не полетел на игру по решению тренерского штаба

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Ари (слева)

Ари (слева)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари не полетел в Екатеринбург на матч чемпионата России против "Урала" по решению тренерского штаба. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента по связям с общественностью ФК "Локомотив" Андрей Бодров.

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"Ари работает в общей группе, однако не полетел в Екатеринбург по решению тренерского штаба. Ари в Москве готовится к матчу с "Зенитом", - сказал Бодров.

Сам Ари в интервью изданию "Советский спорт" заявил, что у него немного болит нога и это могло стать причиной, по которой футболисту дали отдохнуть. Также он отметил, что, возможно, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не взял его в Екатеринбург, потому что не хочет, чтобы на поле возникали какие-то конфликты.

Ранее в финальном матче Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2), состоявшемся 2 мая в Сочи, на поле возникла потасовка, в результате которой были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской - Ари и Джефферсон Фарфан.

После игры уральские футболисты нелицеприятно высказывались в адрес бразильца, нападающий "Урала" Роман Павлюченко публично оскорбил Ари, а Манучарян в своем "Инстаграме" выложил фотографию с изображением Ари и подписью "До встречи". По итогам встречи Контрольно- дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ари, Фидлера и Манучаряна на шесть матчей каждого.

"Локомотив" прибыл в Екатеринбург в 22:00 мск. Матч 29-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Локомотивом" состоится в среду и начнется в 17:30 мск.

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