ФИФА намерена вручать приз лучшему игроку по итогам сезона

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) намерена изменить регламент вручения приза лучшему игроку сезона. Об этом сообщает испанская газета Marca.

В частности, как сообщает издание, награду планируется вручать по итогам сезона, а не календарного года, как было ранее. Следующая церемония награждения должна состояться 23 октября в Лондоне. Список номинантов будет предоставлен для голосования игрокам и тренерам в начале сезона, чтобы они могли выбрать лучшего игрока предыдущего сезона.

Лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА стал португальский форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду.