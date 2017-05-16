Шарапова извинилась за необходимость сняться с турнира в Риме из-за травмы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова принесла извинения болельщикам за снятие с матча второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме из- за травмы бедра. Заявление россиянки приводит пресс-служба WTA.

Матч между Шараповой и хорваткой Мирьяной Лучич-Барони прошел во вторник и был остановлен в начале третьего сета из-за проблем россиянки с левым бедром. После двух сетов счет был равным - 4:6, 6:3, в третьем выигрывала Шарапова - 2:1.

"Приношу извинения за необходимость сняться с турнира из-за травмы, - говорится в заявлении. - Я пройду необходимые обследования, чтобы убедиться, что травма несерьезна. Хочу поблагодарить организаторов турнира за предоставленную возможность выступить здесь".

Ранее во вторник организаторы турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции - отказали Шараповой в выдаче специального приглашения (wild card) в основную сетку и квалификацию. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи wild card, так как на данный момент не успела набрать нужного количества очков в рейтинге WTA.

Турнир в Риме является для Шараповой третьим после возвращения в тур. В конце апреля российская теннисистка дошла до полуфинала турнира в немецком Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония. На соревновании в Мадриде россиянка выбыла из борьбы во втором круге.

Турнир в Риме завершится 21 мая.

Statement from @MariaSharapova after retiring @InteBNLdItalia due to a left thigh injury. pic.twitter.com/bRXn6D8Q63 — WTA Insider (@WTA_insider) 16 мая 2017 г.