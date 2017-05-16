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Сборная Канады победила команду Финляндии на чемпионате мира по хоккею

Спорт
16 мая, 23:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В 1/4 финала финны сыграют с американцами

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Хоккеисты сборной Канады

Хоккеисты сборной Канады

© EPA/HERVE RANCHIN

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду Финляндии со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе сборной Финляндии шайбы забросили Яни Лаюнен (4-я минута), Атте Охтамаа (37). В составе команды Канады отличились Митчелл Марнер (3, 14), Колтон Парайко (5), Брэйден Поинт (29), Мэтт Дюшен (41). Матч состоялся в Париже.

Сборная Канады заняла первое место в группе B с 19 очками. Команда Финляндии стала четвертой с 11 очками. Обе сборные проведут свои четвертьфинальные матчи в Кельне 18 мая. Финны сыграют с американцами, соперник канадцев определится позднее.

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