Сборная Канады победила команду Финляндии на чемпионате мира по хоккею

Замминистра культуры: британский опыт в управлении историческими объектами полезен для РФКультура 17 мая, 0:05
Сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, обыграв команду ЛатвииСпорт 16 мая, 23:55
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккеюСпорт 16 мая, 23:27
Сборная Канады победила команду Финляндии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 16 мая, 23:22
Шарапова извинилась за необходимость сняться с турнира в Риме из-за травмыСпорт 16 мая, 23:13
Литва стала самой пьющей страной мира по версии ВОЗОбщество 16 мая, 23:02
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасностиМеждународная панорама 16 мая, 23:00
ФИФА намерена вручать приз лучшему игроку по итогам сезонаСпорт 16 мая, 22:58
В России стартовали продажи Nokia 3310Экономика и бизнес 16 мая, 22:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду Финляндии со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе сборной Финляндии шайбы забросили Яни Лаюнен (4-я минута), Атте Охтамаа (37). В составе команды Канады отличились Митчелл Марнер (3, 14), Колтон Парайко (5), Брэйден Поинт (29), Мэтт Дюшен (41). Матч состоялся в Париже.
Сборная Канады заняла первое место в группе B с 19 очками. Команда Финляндии стала четвертой с 11 очками. Обе сборные проведут свои четвертьфинальные матчи в Кельне 18 мая. Финны сыграют с американцами, соперник канадцев определится позднее.