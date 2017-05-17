ЦСКА может завоевать в среду серебро чемпионата России по футболу

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Восемь матчей 29-го тура чемпионата России по футболу пройдут в среду. По итогам тура ЦСКА может гарантировать себе второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, "Краснодар" - путевку в квалификацию Лиги Европы следующего сезона, а тульский "Арсенал" покинуть премьер-лигу.

Матчи предпоследнего тура чемпионата страны пройдут в один день. Чемпион России уже известен - им стал "Спартак", и в заключительных турах осталось распределить еврокубковые лицензии, определить команду, которая покинет премьер-лигу наряду с "Томью", и выявить двух участников переходных матчей с представителями Футбольной национальной лиги (ФНЛ), одним из которых стал красноярский "Енисей".

"Спартак" в 19:30 мск сыграет против "Терека", который не расстается с надеждами на четвертую строчку. Предстоящий матч вновь будет праздничным для красно-белых - "Спартак" проведет первую домашнюю игру после оформления чемпионского титула, и в среду команде будет вручен чемпионский кубок. Клуб организует для болельщиков безопасный проход на поле "Открытие-Арены", где будет установлен подиум.

"Спартак", не имея уже турнирной мотивации, в оставшихся матчах решает локальные задачи. Команда может набрать 72 очка, что станет повторением лучшего результата в истории чемпионатов страны для турниров, состоявших из 30 туров. Сейчас у красно-белых 66 очков, и в случае двух побед "Спартак" повторит свое же достижение, датированное еще 1999 годом.

ЦСКА надеется на "Краснодар"

В борьбе за второе место и путевку в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов сошлись ЦСКА (56 очков) и "Зенит" (55). В среду в 19:30 мск армейцы сыграют в гостях с казанским "Рубином", а "Зенит" примет "Краснодар". "Рубин", одержав две победы подряд, казалось, сумеет скрасить концовку неудачного сезона, однако в предыдущем туре казанцы проиграли "Ростову" со счетом 2:4, с трудом избежав разгромного поражения. ЦСКА же свой матч провел еще в пятницу, не испытав проблем с тульским "Арсеналом" - 3:0. В 11 сыгранных весенних матчах армейцы уступили лишь раз - "Спартаку" (1:2).

Матч на "Казань-Арене" станет тестовым перед стартующем в июне розыгрышем Кубка конфедераций, несколько матчей которого пройдут на стадионе в столице Татарстана. На игре "Рубин" - ЦСКА ожидается порядка 25 тысяч любителей футбола, которые могут бесплатно пройти на арену при наличии паспорта болельщика, обязательного для всех желающих попасть на матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года.

"Зенит" сыграет с "Краснодаром", который в случае потери очков может расстаться с четвертым местом, дающим право в следующем сезоне выступить в Лиге Европы. 27 ноября "Краснодар" на своем поле обыграл команду Мирчи Луческу (2:1), забив два гола в добавленное ко второму тайму время. Однако последние встречи кубанцы проводят неудачно, потеряв семь важных очков. В субботнем матче с "Уралом" "Краснодар" ушел от поражения во встрече с аутсайдером "Уралом" лишь на последних секундах игры.

"Зенит", в свою очередь, в субботу уверенно обыграл в гостях "Крылья Советов" (3:1). Команда из Санкт-Петербурга должна рассчитывать не только на себя, но и на осечки ЦСКА. При этом если ЦСКА выиграет в Казани, а "Зенит" не сможет обыграть "Краснодар", армейцы за тур до финиша чемпионата гарантируют себе второе место. При возможном равенстве очков ЦСКА будет иметь преимущество перед "Зенитом" по результатам личных встреч.

Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет на стадионе "Петровский", куда команда из Санкт-Петербурга возвращается для сохранения газона арены "Санкт-Петербург", где она сыграла матчи с "Уралом" (2:0) и "Тереком" (0:1). На новом стадионе проводятся мероприятия для улучшения газона в преддверии Кубка конфедераций, стартующего здесь 17 июня.

Борьба за четвертое место и спасение

"Краснодар" имеет 46 очков, на одно очко опережая "Терек" и "Ростов", которые по итогам тура могут выйти на четвертое место. Если "Терек" играет в гостях с чемпионом, то "Ростов" в Каспийске в 19:30 встречается с махачкалинским "Анжи". Ростовчане, как и ЦСКА со "Спартаком", потерпели весной лишь одно поражение, однако начали пропускать - в двух последних матчах ворота Никиты Медведева, который удерживал сухую серию 10 матчей, влетели три мяча.

"Анжи" еще не обезопасил себя от вылета - команда Александра Григоряна теоретически может даже закончить сезон на 15-м месте и покинуть премьер-лигу. В случае ничьей с "Ростовом" этого уже не случится, тогда как победа дагестанского клуба позволит ему избежать и переходных матчей.

"Анжи" набрал 30 очков - столько же имеет "Урал", опережающий махачкалинцев по количеству побед. 26 очков набрал "Оренбург", 25 - "Крылья Советов", 24 - "Арсенал". "Урал" в 17:30 мск сыграет на своем поле с "Локомотивом", которому уступил 2 мая в финале Кубка России (0:2), причем матч в Сочи завершился массовой дракой. Ее зачинщиком признан бразильский форвард "Локомотива" Ари, который в предыдущем матче с "Оренбургом" (4:0) отличился дважды. Однако бразилец в Екатеринбург не полетел - тренерский штаб Юрия Семина решил не рисковать и дать ему отдохнуть в матче, где сопернику победа необходима, чтобы гарантировать себе спасение.

Волжане в среду сыграют первыми - в 15:00 мск "Крылья Советов" проведут гостевую игру с "Томью", которая уже потеряла шансы остаться в элите. Весной самарцы победили лишь дважды, и оба раза - в гостях, взяв три очка в матчах с "Анжи" и "Уралом". В случае победы в Томске "Крылья" могут обезопасить себя от прямого вылета - если не сможет выиграть "Арсенал".

Туляки в 19:30 играют с "Амкаром", который уже не имеет никакой турнирной мотивации. Команда Гаджи Гаджиева весной выступает неудачно, безвыигрышная серия пермяков составляет уже девять матчей. "Оренбург" свой матч проведет в 17:30 мск - на своем поле с "Уфой", которая также не выдержала борьбу за еврокубки и, как и "Локомотив", имеет 39 очков и может спокойно доигрывать сезон. В случае, если "Арсенал" свою встречу проиграет, а "Крылья Советов" и "Оренбург" победят, "канониры" отправятся обратно в ФНЛ.

Матчи 30-го тура чемпионата России, которые окончательно расставят команды по итоговым местам, пройдут 21 мая - в одно время 15:00 мск.