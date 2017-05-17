Тренер: немецким хоккеистам повезло в серии буллитов с командой Латвии в матче ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной Германии повезло в серии послематчевых буллитов в заключительной игре группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Латвии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер немецкой сборной Марко Штурм.

Во вторник сборная Германии по буллитам со счетом 4:3 победила команду Латвии и вышла в плей-офф чемпионата мира.

"Сегодня играли две сильные команды. Игра была равной, я горжусь своими ребятами, которые смогли сравнять счет. Нам повезло в буллитах. Мы рады быть в следующем раунде и играть против команды Канады", - сказал Штурм.

В четвертьфинале команда Германии 18 мая сыграет с канадцами.

Чемпионат мира завершится 21 мая.