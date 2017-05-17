Игрок: тренер латвийцев Хартли хорошо подготовил команду к ЧМ по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли хорошо подготовил команду к нынешнему чемпионату мира, который проходит в Кельне и Париже. Такое мнение высказал форвард сборной Латвии Янис Спруктс.

В последней игре группового этапа команда Латвии уступила по буллитам сборной Германии и не попала в плей-офф.

"Хартли - очень хороший тренер, обращает внимания на детали, старается, чтобы мы добавляли в моментах. Не я решаю, останется ли он или нет, но он нас хорошо подготовил к этому чемпионату мира", - сказал он.

Латвийцы проигрывали после двух периодов со счетом 0:2. "При счете 0:2 мы встряхнулись и продолжили играть. На следующий год мы подготовимся хорошо, чтобы лучше выступить. Нам не хватило до четвертьфинала двух очков", - отметил Спруктс.

На нынешнем чемпионате мира Спруктс выделил, в частности, россиян и шведов. "Когда сборная России свежая, то она очень хорошо играет, в комбинационный хоккей, и все за всех бьются. Хорошо показали себя шведы", - подчеркнул он.

Сборная Латвии заняла 10-е итоговое место, что стало лучшим результатом команды с 2012 года, когда на турнире в Хельсинки и Стокгольме латвийцы под управлением Теда Нолана также стали десятыми.