Игрок: тренер латвийцев Хартли хорошо подготовил команду к ЧМ по хоккею

Тренер Хартли доволен опытом работы в сборной Латвии по хоккеюСпорт 17 мая, 1:39
Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать дискриминации православных на УкраинеОбщество 17 мая, 1:36
"Известия": ЛНР в ближайшее время сможет выдавать до 400 паспортов в суткиМеждународная панорама 17 мая, 1:25
Игрок: тренер латвийцев Хартли хорошо подготовил команду к ЧМ по хоккеюСпорт 17 мая, 1:21
Федун: золотые медали будут вручены футболистам "Спартака" в середине июняСпорт 17 мая, 1:10
Тренер: немецким хоккеистам повезло в серии буллитов с командой Латвии в матче ЧМСпорт 17 мая, 0:59
Хоккеист Даугавиньш заявил, что сборной Латвии не стыдно возвращаться домой после ЧМСпорт 17 мая, 0:53
Латвийский хоккеист Мерзликин извинился за сказанное им о России и МосквеСпорт 17 мая, 0:46
NYT: Трамп просил экс-директора ФБР прекратить расследование в отношении ФлиннаМеждународная панорама 17 мая, 0:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли хорошо подготовил команду к нынешнему чемпионату мира, который проходит в Кельне и Париже. Такое мнение высказал форвард сборной Латвии Янис Спруктс.
В последней игре группового этапа команда Латвии уступила по буллитам сборной Германии и не попала в плей-офф.
"Хартли - очень хороший тренер, обращает внимания на детали, старается, чтобы мы добавляли в моментах. Не я решаю, останется ли он или нет, но он нас хорошо подготовил к этому чемпионату мира", - сказал он.
Латвийцы проигрывали после двух периодов со счетом 0:2. "При счете 0:2 мы встряхнулись и продолжили играть. На следующий год мы подготовимся хорошо, чтобы лучше выступить. Нам не хватило до четвертьфинала двух очков", - отметил Спруктс.
На нынешнем чемпионате мира Спруктс выделил, в частности, россиян и шведов. "Когда сборная России свежая, то она очень хорошо играет, в комбинационный хоккей, и все за всех бьются. Хорошо показали себя шведы", - подчеркнул он.
Сборная Латвии заняла 10-е итоговое место, что стало лучшим результатом команды с 2012 года, когда на турнире в Хельсинки и Стокгольме латвийцы под управлением Теда Нолана также стали десятыми.