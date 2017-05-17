Игрок: немецкие хоккеисты способны обыграть канадцев в четвертьфинале ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Германии способна обыграть команду Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал капитан немецкой команды Кристиан Эрхофф.

Во вторник сборная Германии по буллитам со счетом 4:3 победила команду Латвии и вышла в плей-офф чемпионата мира.

"Эта победа очень важна для всего немецкого хоккея, особенно для подрастающего поколения. Мы действительно совершили сегодня что-то важное", - считает Эрхофф.

"Вполне можем мы обыграть Канаду в четвертьфинале. Когда все решается в одном матче - возможно все. Сейчас мы наслаждаемся моментом, а уже завтра сфокусируемся на матче с Канадой", - добавил немецкий защитник.

Чемпионат мира завершится 21 мая. В четвертьфинале команда Германии 18 мая сыграет с канадцами, начало встречи - 21:15 мск.