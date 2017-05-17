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Игрок: немецкие хоккеисты способны обыграть канадцев в четвертьфинале ЧМ

Спорт
17 мая, 1:47 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Четвертьфинал чемпионата мира по хоккею между сборными Германии и Канады состоится 18 мая, начало - 21:15 мск

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Капитан сборной Германии по хоккею Кристиан Эрхофф

Капитан сборной Германии по хоккею Кристиан Эрхофф

© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Германии способна обыграть команду Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал капитан немецкой команды Кристиан Эрхофф.

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Во вторник сборная Германии по буллитам со счетом 4:3 победила команду Латвии и вышла в плей-офф чемпионата мира.

"Эта победа очень важна для всего немецкого хоккея, особенно для подрастающего поколения. Мы действительно совершили сегодня что-то важное", - считает Эрхофф.

"Вполне можем мы обыграть Канаду в четвертьфинале. Когда все решается в одном матче - возможно все. Сейчас мы наслаждаемся моментом, а уже завтра сфокусируемся на матче с Канадой", - добавил немецкий защитник.

Чемпионат мира завершится 21 мая. В четвертьфинале команда Германии 18 мая сыграет с канадцами, начало встречи - 21:15 мск.

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