"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Анахайм" со счетом 2:1 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Филип Форсберг (44-я минута) и Роман Йоси (58). У "Анахайма" отличился Кори Перри (36). В середине третьего периода арбитры дважды в течение пяти минут отменили взятие ворот "Анахайма", отметив после просмотра видеоповторов, что шайбы не засчитаны из-за атак на вратаря "Анахайма" Джона Гибсона.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Нэшвилла".

Четвертый матч финала Западной конференции состоится в ночь на пятницу также на домашней арене "Нэшвилла".