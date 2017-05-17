"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ

"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛСпорт 17 мая, 5:57
СМИ: Маккейн сравнил ситуацию в администрации Трампа с Уотергейтским скандаломМеждународная панорама 17 мая, 5:19
Народный банк Китая укрепил юань до максимума за три месяца - 6,8635 за долларЭкономика и бизнес 17 мая, 4:59
Глава WTA не согласен с решением о невыдаче Шараповой приглашения на Roland GarrosСпорт 17 мая, 4:42
Количество жертв взрыва газа в волгоградском доме возросло до четырех человекПроисшествия 17 мая, 4:12
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолетМеждународная панорама 17 мая, 4:00
Белый дом: Трамп будет рад встретиться с Эрдоганом во время своего зарубежного турнеМеждународная панорама 17 мая, 3:33
THR: Майкл Мур снимет сиквел "Фаренгейт 9/11" с критикой ТрампаМеждународная панорама 17 мая, 3:29
Телескоп James Webb доставлен в Техас и подготовлен к финальным испытаниямКосмос 17 мая, 3:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Анахайм" со счетом 2:1 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Филип Форсберг (44-я минута) и Роман Йоси (58). У "Анахайма" отличился Кори Перри (36). В середине третьего периода арбитры дважды в течение пяти минут отменили взятие ворот "Анахайма", отметив после просмотра видеоповторов, что шайбы не засчитаны из-за атак на вратаря "Анахайма" Джона Гибсона.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Нэшвилла".
Четвертый матч финала Западной конференции состоится в ночь на пятницу также на домашней арене "Нэшвилла".