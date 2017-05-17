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"Голден Стэйт" разгромил "Сан-Антонио" и удвоил преимущество в серии плей-офф НБА

Спорт
17 мая, 6:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

"Голден Стэйт" победил во втором матче серии со счетом 136:100

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Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри (слева) против баскетболиста "Сан-Антонио" Пэта Миллса

Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри (слева) против баскетболиста "Сан-Антонио" Пэта Миллса

© EPA/MONICA M. DAVEY

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Сан-Антонио" со счетом 136:100 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри, набравший 29 очков. У "Сан- Антонио" самым результативным стал Джонатан Симмонс (22 очка).

В составе "Сан-Антонио" матч пропускал травмированный Кауай Леонард, лидер "Сан-Антонио" получил рецидив повреждения лодыжки в начале третьей четверти первого матча серии, не сумев доиграть встречу.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Голден Стэйт".

Третий матч финала Западной конференции пройдет в воскресенье в Сан-Антонио.

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