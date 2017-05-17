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Столы для настольного футбола появятся в московском метро в преддверии Кубка конфедераций

Спорт
17 мая, 7:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Один стол будет расположен в переходе со станции "Площадь Революции" на "Театральную", второй - между "Пушкинской" и "Чеховской"

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© EPA/KERIM OKTEN

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Переходы Московского метрополитена с 10 июня оснастят двумя столами для настольного футбола. Акция будет приурочена к проведению Кубка конфедераций, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Один стол будет расположен в переходе со станции "Площадь Революции" на "Театральную", второй - между "Пушкинской" и "Чеховской". Все желающие смогут бесплатно сыграть в настольный футбол (кикер).

"Мы планируем и другие тематические мероприятия на станциях метро и МЦК. Ведем переговоры с представителями команд, чтобы наши пассажиры могли встретиться с футболистами разных сборных", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию Романа Латыпова.

Встречи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июля, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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