Оргкомитет ОИ-2018: Эрнст очень помог в работе по подготовке церемонии открытия Игр

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст очень помог в работе по подготовке церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Об этом ТАСС сообщил руководитель оргкомитета "Пхенчхан-2018" Ли Хи Бом.

Эрнст был креативным директором церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014 года.

"На Играх в Сочи было много наших представителей, которые наблюдали за происходящим, - сказал Ли Хи Бом. - Эрнст на той Олимпиаде организовывал церемонии открытия и закрытия соревнований. Он очень помог нам на первых этапах подготовки, в частности, с его помощью мы выбрали организатора церемоний открытия и закрытия Игр в Пхенчхане".

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.