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СМИ: ФК "Днепр" в следующем сезоне будет играть во второй лиге чемпионата Украины

Спорт
17 мая, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Перед клубом будет поставлена задача подняться в первую лигу за один сезон

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Футболисты "Днепра"

Футболисты "Днепра"

© EPA/Radek Pietruszka

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Днепр" из Днепропетровска начнет следующий сезон во второй лиге чемпионата Украины. Об этом сообщает украинский портал Dynamomania.

По данным источника, исполнительный директор "Днепра" Андрей Русол сообщил команде на недавнем собрании, что в следующем сезоне новый футбольный клуб, основанный на базе "Днепра", стартует во второй лиге (третьем по силе дивизионе в украинском футболе). У новой команды уже есть сформированный бюджет, а всем игрокам будут предложены такие же условия, как и в премьер-лиге. Перед клубом будет поставлена задача подняться в первую лигу за один сезон.

В текущем сезоне чемпионата украинской премьер-лиги "Днепр" по итогам основного турнира занял предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице, попав в группу вылета, где за три тура до окончания турнира отстает от спасительного 10-го места на пять очков.

"Днепр" в текущем сезоне из-за долгов был лишен 15 очков в чемпионате страны решениями дисциплинарных комитетов Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Украины (ФФУ).

В сезоне-2015/16 "Днепр" завоевал бронзовые медали чемпионата Украины. Сезоном ранее клуб дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской "Севилье".

"Днепр" был основан в 1918 году. За свою историю клуб по два раза выигрывал золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата СССР, становился обладателем кубка СССР. "Днепр" является семикратным бронзовым призером чемпионата Украины, два раза клуб выигрывал серебро первенства.

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