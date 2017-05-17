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Рейтинги трансляций этапа Гран-при по шахматам в Москве превзошли ожидания организаторов

Спорт
17 мая, 11:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Как рассказал ТАСС глава компании World Сhess, за турниром наблюдают зрители из 200 стран мира

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Илья Мерензон

Илья Мерензон

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рейтинги трансляций в интернете этапа Гран-при по шахматам, который проходит в Москве, превзошли ожидания организаторов турнира. Об этом ТАСС рассказал Илья Мерензон, глава компании World Сhess, обладающей правами на проведение всех турниров чемпионского цикла Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Второй этап серии Гран-при по шахматам проходит в Москве 12-21 мая. Площадкой проведения соревнований стало многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph.

"Мы, как организаторы, довольны тем, как проходит Гран- при. Главную оценку дали зрители и игроки, которые высоко оценили логистику турнира и место проведения, - сказал Мерензон. - Площадку в Москве ежедневно посещает порядка 100 человек, но для нас приоритетным направлением являются трансляции в интернете, рейтинги которых превзошли наши ожидания".

"За турниром наблюдают зрители из 200 стран мира", - добавил собеседник ТАСС.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

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