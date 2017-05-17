Рейтинги трансляций этапа Гран-при по шахматам в Москве превзошли ожидания организаторов

Памфилова призвала "Яблоко" и "Парнас" прийти на обучение перед довыборами в ДумуПолитика 17 мая, 12:17
Сборная Мексики по футболу объявила расширенный состав на Кубок конфедерацийСпорт 17 мая, 12:15
Замглавы администрации Жуковского задержан за получение взяткиПроисшествия 17 мая, 12:10
Ушаков: РФ и США по-прежнему рассчитывают на встречу Путина с Трампом на G20Политика 17 мая, 12:03
Защита челябинского экс-губернатора обжалует в ЕСПЧ отказ суда рассмотреть жалобы на обыскНовости Урала 17 мая, 12:02
Сыры из молока французских коз на Урале получили имяНовости партнеров 17 мая, 11:55
Тюменские ученые проведут анализ воды из озер, образованных на месте воронок на ЯмалеНаука 17 мая, 11:54
ВЦИОМ: большинство москвичей поддерживают снос пятиэтажекОбщество 17 мая, 11:17
Рейтинги трансляций этапа Гран-при по шахматам в Москве превзошли ожидания организаторовСпорт 17 мая, 11:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рейтинги трансляций в интернете этапа Гран-при по шахматам, который проходит в Москве, превзошли ожидания организаторов турнира. Об этом ТАСС рассказал Илья Мерензон, глава компании World Сhess, обладающей правами на проведение всех турниров чемпионского цикла Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
Второй этап серии Гран-при по шахматам проходит в Москве 12-21 мая. Площадкой проведения соревнований стало многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph.
"Мы, как организаторы, довольны тем, как проходит Гран- при. Главную оценку дали зрители и игроки, которые высоко оценили логистику турнира и место проведения, - сказал Мерензон. - Площадку в Москве ежедневно посещает порядка 100 человек, но для нас приоритетным направлением являются трансляции в интернете, рейтинги которых превзошли наши ожидания".
"За турниром наблюдают зрители из 200 стран мира", - добавил собеседник ТАСС.
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.