Сборная Мексики по футболу объявила расширенный состав на Кубок конфедераций

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу назвала расширенный состав на Кубок конфедераций 2017 года, в который вошли 32 игрока. Состав опубликован на официальном сайте команды.

Сборная Мексики является соперником сборной России по группе А в Кубке конфедераций. Расширенный состав сборной Мексики выглядит следующим образом:

вратари - Гильермо Очоа ("Гранада", Испания), Хесус Корона ("Крус Асуль"), Альфредо Талавера ("Толука");

защитники - Освальдо Аланис ("Гвадалахара"), Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Рауль Лопес ("Пачука"), Рафаэль Маркес, Луис Рейес (оба - "Атлас"), Эктор Морено (ПСВ, Нидерланды), Диего Рейес ("Эспаньол", Испания), Карлос Сальседо ("Фиорентина", Италия);

полузащитники - Джонатан дос Сантос ("Вильярреал", Испания), Хесус Дуэньяс ("УАНЛ Тигрес"), Андрес Гуардадо (ПСВ, Нидерланды), Эрик Гутьеррес, Хорхе Эрнандес (оба - "Пачука"), Элиас Эрнандес ("Леон"), Эктор Эррера, Мигель Лайюн (оба - "Порту", Португалия), Хесус Молина ("Монтеррей"), Орбелин Пинеда ("Гвадалахара");

нападающие - Хавьер Акино, Юрген Дамм (оба - "УАНЛ Тигрес"), Хесус Мануэль Корона ("Порту", Португалия), Джовани дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Марко Фабиан ("Айнтрахт", Германия), Хесус Гальярдо ("Пумас"), Хавьер Эрнандес ("Байер", Германия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Ирвинг Лосано ("Пачука"), Орибе Перальта ("Америка"), Карлос Вела ("Реал Сосьедад", Испания).

На групповом этапе Кубка конфедераций мексиканцы сыграют со сборными Португалии (18 июня, Казань), Новой Зеландии (21 июня, Сочи) и России (24 июня, Казань).

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.