Сборная Мексики по футболу объявила расширенный состав на Кубок конфедераций

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу назвала расширенный состав на Кубок конфедераций 2017 года, в который вошли 32 игрока. Состав опубликован на официальном сайте команды.
Сборная Мексики является соперником сборной России по группе А в Кубке конфедераций. Расширенный состав сборной Мексики выглядит следующим образом:
На групповом этапе Кубка конфедераций мексиканцы сыграют со сборными Португалии (18 июня, Казань), Новой Зеландии (21 июня, Сочи) и России (24 июня, Казань).
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.