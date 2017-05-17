Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нижний Тагил вернется в календарь соревнований по прыжкам на лыжах в сезоне-2017/18

Спорт
17 мая, 12:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В завершившемся сезоне проведение этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле было отменено из-за невыполнения организаторами соревнования требований FIS по установке ветрозащиты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) на следующей неделе утвердит календарь соревнований на сезон-2017/18, исходя из которого Нижний Тагил в декабре текущего года проведет два этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Об этом ТАСС заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Дмитрий Дубровский.

Смотрите также
Александр Легков

Адвокат: позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FIS

В завершившемся сезоне проведение этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле было отменено из-за невыполнения организаторами соревнования требований FIS по установке ветрозащиты.

"На следующей неделе в рамках календарной конференции FIS в Словении будет утвержден календарь международных соревнований, в него попал Нижний Тагил. Мы получили все подтверждения не только от Министерства спорта Свердловской области, но и от самого комплекса, что все работы по установке ветрозащиты в сентябре 2017 года будут закончены. В октябре планируется инспекционный визит технических специалистов FIS, а 2-3 декабря мы примем третий и четвертый этап Кубка мира среди мужчин. Скорее всего, мы сконцентрируемся только на мужских соревнованиях, дадим российской сборной заработать дополнительные очки для получения олимпийских лицензий", - заявил Дубровский.

"Вероятность не просто большая, это фактически уже решено. Все гарантии мы получили, осталось набраться терпения и подождать до сентября", - резюмировал он.

Комплекс трамплинов в Нижнем Тагиле был реконструирован в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Также при поддержке федерального бюджета был модернизирован Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта "Снежинка" в Чайковском, в состав которого входит трамплинный комплекс. Ранее сообщалось, что проект строительства комплекса малых трамплинов в Томске может быть включен в Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Трамплинный комплекс будет построен для томской детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Программа развития спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной США
11
Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
2
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
3
Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве
4
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
5
В России стартовали продажи Nokia 3310
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама