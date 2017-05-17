Нижний Тагил вернется в календарь соревнований по прыжкам на лыжах в сезоне-2017/18

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) на следующей неделе утвердит календарь соревнований на сезон-2017/18, исходя из которого Нижний Тагил в декабре текущего года проведет два этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Об этом ТАСС заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Дмитрий Дубровский.

В завершившемся сезоне проведение этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле было отменено из-за невыполнения организаторами соревнования требований FIS по установке ветрозащиты.

"На следующей неделе в рамках календарной конференции FIS в Словении будет утвержден календарь международных соревнований, в него попал Нижний Тагил. Мы получили все подтверждения не только от Министерства спорта Свердловской области, но и от самого комплекса, что все работы по установке ветрозащиты в сентябре 2017 года будут закончены. В октябре планируется инспекционный визит технических специалистов FIS, а 2-3 декабря мы примем третий и четвертый этап Кубка мира среди мужчин. Скорее всего, мы сконцентрируемся только на мужских соревнованиях, дадим российской сборной заработать дополнительные очки для получения олимпийских лицензий", - заявил Дубровский.

"Вероятность не просто большая, это фактически уже решено. Все гарантии мы получили, осталось набраться терпения и подождать до сентября", - резюмировал он.

Комплекс трамплинов в Нижнем Тагиле был реконструирован в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Также при поддержке федерального бюджета был модернизирован Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта "Снежинка" в Чайковском, в состав которого входит трамплинный комплекс. Ранее сообщалось, что проект строительства комплекса малых трамплинов в Томске может быть включен в Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Трамплинный комплекс будет построен для томской детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта.